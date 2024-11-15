В ООН оправдались за отсутствие реакции на данные об убийстве Киевом российских журналистов. Какую причину там назвали?

ООН объяснила отсутствие реакции на убийства Киевом журналистов из России

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах российских журналистов. Как заявил представитель управления Рено де Виллен, Москва не дала доступ для подтверждения этих данных.

Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы Рено де Виллен представитель УВКПЧ

Представитель УВКПЧ отметил в рамках пресс-конференции в ООН по безопасности журналистов, что управление не может подтвердить поступившие сведения.

Постпред России призвал УВКПЧ осудить Киев за убийство российских журналистов

В августе постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал УВКПЧ осудить Киев за убийство российских журналистов.

Вновь призываем профильные международные организации, в том числе ЮНЕСКО и УВКПЧ, отказаться от привычной для них практики двойных стандартов, замалчивания фактов убийств тех, кто стремится донести правду о происходящем на Украине, и осудить развернутую киевским режимом охоту на журналистов Геннадий Гатилов постпред РФ при ООН в Женеве

Дипломат заявил, что с 2014 года украинской стороной были убиты российские и иностранные журналисты и военкоры, в том числе Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семён Ерёмин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина.

Гатилов обвинил УВКПЧ в политической ангажированности в интересах Запада и игнорировании доказательств, предоставленных Москвой.

УВКПЧ в августе прокомментировало ранение российского военкора Евгения Поддубного, чью машину атаковал дрон в Курской области. Официальный представитель управления Элизабет Троссел заявила, что нападения на журналистов в зоне военных действий нарушают Женевские конвенции.

В России обвинили управление ООН в попытках замолчать нарушения прав на Украине

УВКПЧ скрывает реальную ситуацию с правами человека на Украине, а также не включает в свои отчеты тысячи страниц документов, присланных Россией по данному делу. Об этом 8 октября рассказал представитель российской дипмиссии Ярослав Еремин.

Те крохи максимально сглаженной критики в адрес Киева, которые включены в последний доклад Управления, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на Украине Ярослав Еремин российский дипломат

При этом российская сторона практически ежемесячно передает Фолькеру Тюрку данные о подробно задокументированных случаях грубейших нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права со стороны Украины. Объем этих материалов превышает «многие тысячи страниц», подчеркнул представитель.

1 октября УВКПЧ обнародовало доклад о ситуации на Украине, рассказав о пытках российских бойцов в украинском плену. Согласно полученным данным, из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 стали жертвами насилия. Чаще всего пытки происходят в неофициальных местах содержания под стражей. Среди таковых были названы гаражи, подвалы или частные дома.

