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13:39, 17 ноября 2024Мир

Песков оценил процесс формирования новой администрации Трампа

Песков: формирование Трампом новой администрации является шумным процессом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формирование избранным президентом США Дональдом Трампом новой администрации является шумным процессом, в список включены известные в Соединенным Штатах персоны. Об этом пресс-секретарь президента России заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Сейчас избранный президент США [Дональд Трамп] вовсю занимается процессом формирования своей новой команды, процесс такой шумный, там появляются известные имена для Соединенных Штатов, в том числе и некоторые из них хорошо известные нам», — прокомментировал процесс Песков.

Ранее Трамп предложил назначить американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте».

12 ноября Трамп номинировал на должность советника по национальной безопасности конгрессмена Майка Уолтца. Также сообщалось, что окружение 47-го президента США ожидает назначения сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации.

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