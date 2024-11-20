Полковник высказался о запасах ATACMS у Украины

Полковник Матвийчук: у Украины недостаточно ATACMS для перемен на фронте

У Украины недостаточно дальнобойных американских ракет ATACMS, чтобы добиться серьезных перемен на фронте, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о запасах этих снарядов у Киева.

«Чтобы нанести ущерб инфраструктуре, особенно мирной и гражданской инфраструктуре, этого достаточно. Такая ракета может разрушить подстанцию, узел, возможно, нанести поражение железнодорожному мосту. А вот чтобы переломить ход боевых действий на курском направлении, допустим, на донецком — этого очень мало», — сказал он.

Для боевых действий это очень мало Анатолий Матвийчук военный эксперт

По информации британского издания The Times, у Украины есть 50 ракет ATACMS. Газета отмечает, что пусковых установок у Киева достаточно, но сами снаряды остаются в дефиците из-за ограничений по поставкам.

19 ноября Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS. По информации ведомства, пять ракет удалось сбить, еще одна оказалась повреждена. Фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего начался пожар. Жертв и разрушений нет.

В США подтвердили информацию о том, что Вашингтон согласовал украинские удары западным оружием по российской территории. «Оружие, которое президент [США Джо] Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя», — заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что, если Запад разрешит Украине бить своим оружием по российской территории, это будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он отмечал, что Москва «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».