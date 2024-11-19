«Мы будем использовать все». Зеленский рассказал об ударе западными ракетами по России и раскрыл возможности Украины

Зеленский заявил о намерении использовать западные ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ударе западными управляемыми баллистическими ракетами ATACMS класса «земля-земля» по территории России и раскрыл возможности Киева. Комментарий он дал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский заявил, что Украина будет использовать ATACMS для ударов по территории России

В ходе мероприятия один из журналистов спросил Зеленского о возможном применении ATACMS для удара по России. В ответ украинский лидер заявил, что Киев располагает различными вооружениями для ударов вглубь территории России, в том числе и украинского производства. Так, Зеленский упомянул украинскую дозвуковую маловысотную противокорабельную крылатую ракету «Нептун», которая предназначена как для поражения наземных целей, так и кораблей.

У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный «Нептун», и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать Владимир Зеленский президент Украины

От дальнейшего комментирования президент Украины отказался: «Извините, без лишних деталей».

После применения ATACMS Украиной по Брянской области в России заявили о желании Киева пойти на эскалацию

Несколькими днями ранее сразу три страны НАТО — США, Франция и Великобритания — одобрили применение ракет ATACMS Украиной для ударов вглубь России. В частности, уточняли источники, президент США Джо Байден принял такое решение на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

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Источники The New York Times (NYT) допускали, что в первую очередь оружие, скорее всего, будет использовано для защиты украинских военных в Курской области на западе России и против российских и якобы находящихся там северокорейских войск в приграничном регионе.

После соответствующего разрешения от Белого дома в зоне действия ATACMS, чья максимальная дальность составляет 300 километров, оказались несколько российских областей. В этот радиус попадают Белгородская, Воронежская и часть Орловской области. При этом отмечалось, что ATACMS имеют разные модификации, а до областей, которые могут оказаться в зоне действия ракет, ВСУ раньше доставали только дронами.

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. В результате работы ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет оказались сбиты, одна -— повреждена. Фрагменты снарядов упали на техническую территорию военного объекта в области, в результате чего возник пожар. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что применение ATACMS против России говорит о желании Запада пойти на эскалацию конфликта.