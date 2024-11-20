Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 20 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о работе посольства Германии в Киеве

Reuters: посольство Германии в Киеве продолжает работу в ограниченном режиме
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kholodovsky / Wikimedia

Посольство Германии в Киеве продолжает работу в ограниченном режиме и с ним могут связаться граждане ФРГ, находящиеся в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в немецком МИД.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами на местах, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится», — сказал он.

Ранее появились сообщения о закрытии посольств Италии, США, Испании и Греции. Дипмиссии сообщили, что делают это из мер предосторожности.

В МИД Украины в свою очередь сообщили, что дипведомство находится в постоянном контакте с иностранными посольствами относительно угроз безопасности. Ведомство также заявило, что в 1001-й день с начала вооруженного конфликта угроза обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

      Юрист назвала неделимое после развода имущество

      Индекс Мосбиржи растерял весь связанный с Трампом рост

      Россиянину вынесли приговор за избиение пожилой цветочницы

      Диетолог предупредила об опасных добавках в магазинной выпечке

      Лидера оппозиции африканской страны похитили

      Российские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам

      Заключен первый в России договор на поставку в лизинг спутников

      В Петербурге предложили арендовать подвал с микровходом

      Назван срок продления трассы М-12

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше