Стало известно о работе посольства Германии в Киеве

Reuters: посольство Германии в Киеве продолжает работу в ограниченном режиме

Посольство Германии в Киеве продолжает работу в ограниченном режиме и с ним могут связаться граждане ФРГ, находящиеся в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в немецком МИД.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами на местах, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится», — сказал он.

Ранее появились сообщения о закрытии посольств Италии, США, Испании и Греции. Дипмиссии сообщили, что делают это из мер предосторожности.

В МИД Украины в свою очередь сообщили, что дипведомство находится в постоянном контакте с иностранными посольствами относительно угроз безопасности. Ведомство также заявило, что в 1001-й день с начала вооруженного конфликта угроза обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней.