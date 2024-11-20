ВСУ сожгли более десятка деревень в Курской области и уничтожили сотни тысяч голов скота. Что об этом известно?

Депутат Госдумы Петров: ВСУ сожгли 14 деревень под Курском

С начала прорыва подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области украинскими военнослужащими были сожжены 14 деревень в российском приграничном регионе. Кроме того, солдаты разрушили около 1139 предприятий и уничтожили скот: речь идет о 300 тысячах свиней и 27 тысячах голов крупного скота, рассказал депутат Госдумы от региона Николай Петров.

Также, по его словам, ВСУ украли 350 тысяч тонн зерна и вывезли всю технику — все это отправилось на Украину. Подведя итоги бесчинств украинских солдат в приграничье, депутат подчеркнул, что сельское хозяйство в Курской области оказалось сегодня в убытке.

Еще разрушения, конечно, впереди предстоят, потому что никакая [военная операция] не обходится без разрушений Николай Петров депутат Госдумы от Курской области

Депутат предложил разработать программу господдержки приграничья

По мнению Петрова, Курской, Брянской и Белгородской областям требуется господдержка, предложение о которой он внес в правительство. Депутат считает, что она должна быть оказана на основе опыта аналогичной поддержки Калининградской, Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В частности, в качестве законодательных инициатив им будет предложено усиление информационной поддержки, которой, по его мнению, особенно не хватает.

Десятки жителей Курской области стали жертвами ВСУ

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в российском регионе Владимира Фирсова, с начала вторжения ВСУ в приграничье жертвами украинских военнослужащих под Курском стали около 100 мирных жителей. Еще более 350 человек получили ранения.

В общей сложности с этого периода из региона эвакуировали 120 тысяч граждан. Судьба многих человек все еще остается неизвестной.

При этом некоторые считавшиеся пропавшими люди начали находиться. Так, 130 человек из этого списка обнаружили в Курской области. Еще 13 человек оказались вывезены на Украину — в Сумскую область. На данный момент их пытаются вернуть на родину.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С начала вторжения Российская армия ликвидировала 34 тысячи солдат ВСУ

Как сообщили в российском оборонном ведомстве 20 ноября, армия ведет активную работу по зачистке территории от ВСУ. Так, за сутки было нанесено поражение девяти украинским бригадам в Курской области. Бои велись в населенных пунктах Дарьино, Зеленый Шлях, Леонидово, Нижний Клин, Лебедевка и Новоивановка.

Общее число ликвидированных украинских солдат в Курской области составило почти 34 тысячи. Также были уничтожены 215 танков, 1190 боевых бронированных машин, 116 бронетранспортеров и 141 боевых машин пехоты.