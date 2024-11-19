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07:48, 19 ноября 2024Бывший СССР

Подсчитаны потери ВСУ с начала российской спецоперации. Более 900 тысяч украинских бойцов погибли или получили ранения

Потери ВСУ с начала СВО на Украине составили свыше 900 тысяч военнослужащих
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине составляют около 906,5 тысячи человек, в это число входят как раненые, так и лишившиеся жизни. Такие данные раскрыл ТАСС.

По подсчетам агентства, число потерь в текущем году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года СВО.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что отказ украинского президента Владимира Зеленского заключить мирное соглашение из-за нежелания проводить выборы стоит Украине 1,5-1,8 тысячи человек каждый день.

День их кривляний — минус 1500 мужчин

Александр Дубинскийдепутат Верховной рады

Под Курском ВСУ потеряли более 30 тысяч бойцов

Всего за время вторжения ВСУ в Курскую область Киев потерял более 32 930 военных, сообщили журналистам в Минобороны России. Кроме того, как указали в российском оборонном ведомстве, украинские войска лишились 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шести MLRS производства США, а также другого вооружения.

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При этом в моргах приграничных регионов России находятся больше восьми тысяч тел бойцов ВСУ, которых сослуживцы бросили на поле боя в Курской области. Тела везут в учреждения Белгородской, Ростовской и Курской областей. Эксперт-патологоанатом Владимир Поленов рассказал, что в приграничье для этой цели развернули полевые медицинские лагеря.

ВСУ столкнулись с массовым дезертирством бойцов

На фоне потерь и массового дезертирства ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава. Британский военный аналитик Александр Меркурис указал, что бегство солдат вылилось для украинской армии в большую проблему.

Издание The Economist также сообщило, что украинские военные массово дезертируют с передовой из-за падения морального духа. Источники журнала в украинском генштабе признали, что поставить под ружье едва удается две трети намеченного числа человек.

20%
украинцев

дезертируют из рядов ВСУ

Ранее стало известно, что ВСУ применили заградотряды для поимки бежавших с линии фронта в Курской области дезертиров. Часть бойцов территориальной обороны ВСУ бросили позиции на передовой и пытались перейти границу с Сумской областью Украины, однако их задержали.

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