Назван самый безопасный вид кофе

Биолог Ирина Лялина: людям с проблемами с сердцем нужно пить кофе с молоком

Употребление кофеина в больших количествах может вызвать у некоторых людей повышение давления, тахикардию и аритмию, заявила биолог Ирина Лялина. В комментарии «Газете.Ru» специалистка назвала самый безопасный вид кофе.

«Людям с сердечными проблемами лучше ограничивать потребление кофеина в целом или отдавать предпочтение видам кофе с молоком, а также следить за количеством выпитого кофе, оно должно быть не больше двух кружек в день», — заявила Лялина.

Биолог объяснила, что молоко, которое добавляют в кофе, немного смягчает влияние кофеина и замедляет его всасывание. По словам специалистки, это уменьшает влияние кофеина на сердце.

Лялина также отметила, что содержание кофеина зависит от сорта кофе. Она отметила, что арабика — сорт, который встречается в российских магазинах чаще — обычно содержит меньше этого вещества, чем робуста.

Ранее Лялина объяснила, почему некоторым людям следует исключить из меню гороховый суп. По ее словам, это блюдо может навредить людям с подагрой.