Захарова заставила покраснеть западную журналистку, которая пыталась прорваться к Лаврову. Что именно она сказала?

Репортер Sky News попала на брифинг к Лаврову и покраснела после слов Захаровой

Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро пыталась прорваться на пресс-конференцию к министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян раскрыла подробности инцидента, рассказав о реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заставившей репортера покраснеть.

Западных журналистов перестали приглашать на пресс-конференции Лаврова после того, как против российских СМИ начали вводить санкции и отказывать российским дипломатам в аккредитации. На этот раз иностранка заранее пришла в зал проведения мероприятия, на которое были приглашены только российские и бразильские корреспонденты, и села в задних рядах. При этом журналистку Sky News предупредили, что у Лаврова нет времени на общение и задать вопрос возможности не будет.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Захарова предложила присутствующим проголосовать — оставить журналистку на пресс-конференции или отказать ей.

Мы все знаем, как к российским журналистам относятся на Западе. Вам решать — пустить ее на пресс-конференцию Сергея Викторовича или отказать. В зале несколько секунд было абсолютно тихо. А потом все подняли руки — мы единогласно были за то, чтобы дама осталась Мария Захарова официальный представитель МИД России

Симоньян прокомментировала инцидент

Она назвала Захарову гениальной и поиронизировала над сотрудницей британского СМИ. «Коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — написала главред RT в своем Telegram-канале.

Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

Кадры рукопожатия Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона с саммита G20опубликовало агентство Bloomberg. На них видно, как Макрон, стоявший на второй ступени подиума, подошел к главе МИД РФ и протянул ему руку. Агентство добавило, что этот момент можно считать «одним из самых впечатляющих». Лавров, комментируя это, отметил, что рукопожатие с французским лидером является «абсолютно нормальной» дипломатической практикой.

Мария Захарова же указала, что желание Макрона является политикой «двух стульев».

Песков рассказал о присутствии западных СМИ на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли журналисты из СМИ недружественных стран допущены до большой пресс-конференции российского лидера.

Официальный представитель Кремля подтвердил участие СМИ западных стран в пресс-конференции Путина. «Будут. Мы их приглашаем. Они работают», — сказал он. Говоря о сроках проведения прямой линии президента, Песков сказал, что она ожидается в один из четвергов декабря. В прошлом году прямая линия состоялась 14 декабря.

Ранее Мария Захарова называла условие, при котором зарубежные журналисты смогут посетить Россию. Представитель СМИ могут приехать в страну, только получив визу и аккредитацию.