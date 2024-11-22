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19:15, 22 ноября 2024Ценности

Блогершу едва не стошнило от содержимого посылки из китайского интернет-магазина

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @bellamoscardini69 / TikTok

Британская блогерша купила желанное украшение на китайском маркетплейсе Temu и испытала отвращение после получения посылки. Ее историю приводит New York Post.

Инфлюэнсер Белла Москардин приобрела в интернет-магазине ожерелье с кулоном в виде клыка. По словам покупательницы, ее едва не стошнило от содержимого посылки, поскольку она решила, что на самом деле полученный ею кулон сделан из настоящего собачьего зуба. «Такое ощущение, что это настоящий клык. Какого черта?» — возмутилась она.

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Публикация девушки набрала более миллиона просмотров и вызвала бурю негодования среди зрителей. «Мне страшно», «Китай не перестает удивлять», «Это и вправду настоящий зуб!», «Какой кошмар», «Гадость», «Меня сейчас стошнит», — высказывались возмущенные пользователи сети.

В июле пользовательница сети с никнеймом @roguespare сделала заказ в интернет-магазине британского бренда PrettyLittleThing и обнаружила в посылке поношенные трусы.

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