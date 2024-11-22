69-я параллель
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17:22, 22 ноября 202469-я параллель

Места в бомбоубежище «на случай форс-мажора» начали продавать в российском регионе

Житель Мурманска начал продавать места в бомбоубежище с запасом продовольствия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Житель Мурманска начал продавать места в бомбоубежище с запасом продовольствия «на случай форс-мажора». На объявление россиянина обратил внимание Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Из объявления следует, что владелец помещения готов предоставить жителям региона гарантированную возможность воспользоваться бомбоубежищем, оборудованным всем необходимым, — от спального места до запасов пищи и воды. Также отмечается, что потенциальным обладателям места в укрытии следует «запастись наличными», так как в бомбоубежище будет работать продуктовый магазин.

«На фоне заявлений в Мурманске активизировались ушлые бизнесмены», — прокомментировали объявление авторы канала, имея в виду обращение президента Владимира Путина по случаю применения ракеты «Орешник».

Ранее жителям Мурманской области предложили купить бывшие в употреблении руки.

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