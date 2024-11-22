В США назвали будущее президентство Трампа телешоу

WSJ: будущее администрации США при Трампе станет отличным телешоу

Будущее администрации США при избранном американском президенте Дональде Трампе «станет отличным телевизионным шоу». Такое мнение выразил бывший главный политический советник экс-президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув, его слова передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп принял катастрофически плохое решение в выборе состава своего будущего кабинета (...) Ценой всего этого станут упущенные возможности укрепить поддержку американцев нового президента. Однако, по крайней мере, это будет отличное телешоу», — отмечает он.

По мнению Роува, недостаточная проверка, поспешность и жажда мести «создали хаос и противоречия» для будущего главы Белого дома «еще до того, как он официально вступил в должность».

14 ноября стало известно, что сотрудники Министерства юстиции США протестуют против идеи Трампа назначить члена Палаты представителей Конгресса США Мэтта Гетца новым главой ведомства. Как отмечает источник из Минюста, эта номинация республиканца стала для него и его коллег «по-настоящему ошеломляющей».

21 ноября Гетц объявил о своем решении отказаться от должности.