На Западе призвали молиться после заявления Путина об ответных ударах

Журналист Боуз призвал молиться после заявления Путина об ответных ударах

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал молиться о здравомыслии западных лидеров после заявления президента России Владимира Путина о праве Москвы на ответные удары.

По словам обозревателя, российский лидер четко и без двусмысленности обозначил выбор, который есть у стран Североатлантического альянса.

«Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему», — добавил Боуз.

21 ноября президент России Владимир Путин обратился к гражданам и личному составу Вооруженных сил (ВС) страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине, которая до этого атаковала российскую территорию дальнобойными ракетами западного производства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что главным посылом заявления Путина стало то, что Москва не оставит без ответа действия Запада.