Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 23 ноября 2024Мир

На Западе призвали молиться после заявления Путина об ответных ударах

Журналист Боуз призвал молиться после заявления Путина об ответных ударах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал молиться о здравомыслии западных лидеров после заявления президента России Владимира Путина о праве Москвы на ответные удары.

По словам обозревателя, российский лидер четко и без двусмысленности обозначил выбор, который есть у стран Североатлантического альянса.

«Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему», — добавил Боуз.

21 ноября президент России Владимир Путин обратился к гражданам и личному составу Вооруженных сил (ВС) страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине, которая до этого атаковала российскую территорию дальнобойными ракетами западного производства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что главным посылом заявления Путина стало то, что Москва не оставит без ответа действия Запада.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пустил слух о гибели генерала и 500 бойцов КНДР под Курском. В России это назвали брехней и указали на несостыковку

      Рогов сообщил о вхождении российских военных в Раздольное на западе ДНР

      Раскрыта возможная новая должность бывшего советника Трампа по внутренней политике

      На украинский саммит по зерну приехали только два высокопоставленных иностранных политика

      В Госдуме рассказали о реакции западной разведки на слова Путина

      На Западе призвали молиться после заявления Путина об ответных ударах

      Еще в одной стране перестали работать карты Газпромбанка

      Медведев рассказал о возможностях для студентов в России

      Путин подписал закон о наказании за подложные счета-фактуры

      Сразу в десяти странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше