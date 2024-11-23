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21:09, 23 ноября 2024Спорт

Петр Ян сделал заявление после победы на турнире UFC

Ян заявил о желании провести реванш с Двалишвили после победы на турнире UFC
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян сделал заявление после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 248 в китайском Макао.

Ян в соцсети X обратился к грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили и заявил о желании провести реванш. «Давай сделаем это снова! Обещаю, фанаты не будут разочарованы», — написал он.

23 ноября Ян победил бразильца Фигейреду в главном поединке турнира в легчайшем весе. Схватка завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

12 марта Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина 18 побед в 23 поединках в ММА. На счету Двалишвили 18 побед при четырех поражениях.

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