Лондон предупредил о критической фазе конфликта на Украине. Чего боятся европейцы?

Глава МО Британии Джон Хили заявил о критической фазе конфликта на Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили после переговоров с коллегами из Германии, Италии, Польши и Франции заявил о переходе украинского конфликта в критическую фазу, а также сообщил о совместной работе над укреплением восточного фланга НАТО.

Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую стадию, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО Джон Хили министр обороны Великобритании

Хили призвал государства НАТО укреплять собственную оборону. По его словам, страны Североатлантического альянса также совместно работают над укреплением сотрудничества в сфере разработки средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных ракет. Кроме того, Хили рассказал о работе НАТО над активизацией совместных программ предприятий военно-промышленного комплекса. Он также отметил, что «глобальные угрозы усиливаются».

Кроме того, Хили заявил, что обсуждал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым удвоение помощи Киеву. По его словам, министры обороны считают необходимым увеличить оборонные расходы.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В России согласились с мнением Британии о критической фазе конфликта на Украине

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что украинский конфликт уже давно вошел в критическую фазу и действия Великобритании в том числе этому способствовали.

«Конфликт действительно в критической фазе. Уже на грани. Он уже давно вошел в критическую фазу благодаря действиям той же Великобритании еще со стамбульских переговоров, когда [тогдашний премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон сорвал мирные переговоры. А теперь они удивились, что конфликт перешел в критическую фазу», — сказал Колесник.

При этом он обратил внимание, что укрепление собственной обороны в странах НАТО, о котором говорил Хили, займет не один год. Заниматься этим, по мнению Колесника, нужно было раньше и не доводить конфликт до критической фазы.

«Они же укрепляли Украину, а теперь перепугались и давай укреплять оборону», — заключил он.

Великобритания поставила Украине десятки ракет Storm Shadow

Несколько недель назад Великобритания впервые с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Правительство Великобритании недавно поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. Это первый [случай поставки] при премьер-министре Кире Стармере», — говорится в статье.

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Отмечается также, что публично об этих поставках не объявлялось. Их отправили Киеву после того, как у Украины истощился запас снарядов дальнего действия, уточнили авторы статьи. Точное число ракет и дата их прибытия на Украину не уточняются.

Наряду с этим глава британского МИД Дэвид Лэмми заявлял, что Великобритания не собирается отправлять своих военных на Украину.

«Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину», — отмечал он.

В Кремле не исключили, что Британия первой разрешила ВСУ бить вглубь России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории с помощью переданного Киеву дальнобойного оружия.

Британская сторона не скрывала, что считает возможным использование их оружия как угодно, отметил представитель Кремля.

«Поэтому если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», — подчеркнул Песков.

Джон Хили же ранее ушел от ответа на вопрос об ударах ВСУ вглубь территории России.