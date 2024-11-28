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18:19, 28 ноября 2024Спорт

Головин отреагировал на отказ украинского футболиста пожать ему руку перед матчем ЛЧ

Головин о не пожавшем ему руку украинце: о таких людях разговаривать не хочу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на отказ украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина пожать ему руку перед матчем Лиги чемпионов. Об этом он высказался во время трансляции на стриминговом сервисе Twitch.

Головин заявил, что ему это неинтересно. «О таких людях разговаривать даже не хочу», — резюмировал футболист.

27 ноября Трубин прошел мимо Головина во время традиционного рукопожатия игроков команд. Россиянин отреагировал на поведение украинца удивленным взглядом вслед.

Матч завершился победой португальцев со счетом 3:2. Головин отметился голевой передачей.

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