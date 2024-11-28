Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:47, 28 ноября 2024Наука и техника

В России заявили об успехе в создании чувствительных протезов

Ахметшин: Россия опередила Маска в создании киберпротезов, способных чувствовать
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия на три года опередила бизнесмена Илона Маска в создании чувствительных киберпротезов. Об этом заявил руководитель проектного офиса АTTILAN Алексей Ахметшин, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Нам удалось добиться, что человек может с закрытыми глазами и с закрытыми ушами определить с помощью протеза, какой размер предмета, его твердость и мягкость предмета уже сейчас», — сказал Ахметшин.

Ранее сообщалось, что специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали технологию создания бионических протезов с нейронным интерфейсом.

В конце июня ученые Токийского университета (Япония) вырастили кожу для «лица» робота-гуманоида. Имитировать связки человеческой кожи специалистам удалось с помощью коллагена и эластина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Зеленский предупредил украинцев о скором усилении угоз со стороны России

      В Южной Корее захотели отложить техобслуживание ракет Taurus из-за Украины

      Обломки беспилотника повредили газовую трубу в российском регионе

      Президент Грузии прибыла на акцию протеста оппозиции

      Гастрономические объекты включили в список наследия ЮНЕСКО

      В Грузии во время акции протеста пострадал сотрудник МВД

      На Украине отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации

      Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения транзита газа через Украину

      Вероятность увеличения лимита по семейной ипотеке оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше