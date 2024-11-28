В России заявили об успехе в создании чувствительных протезов

Ахметшин: Россия опередила Маска в создании киберпротезов, способных чувствовать

Россия на три года опередила бизнесмена Илона Маска в создании чувствительных киберпротезов. Об этом заявил руководитель проектного офиса АTTILAN Алексей Ахметшин, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Нам удалось добиться, что человек может с закрытыми глазами и с закрытыми ушами определить с помощью протеза, какой размер предмета, его твердость и мягкость предмета уже сейчас», — сказал Ахметшин.

Ранее сообщалось, что специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали технологию создания бионических протезов с нейронным интерфейсом.

В конце июня ученые Токийского университета (Япония) вырастили кожу для «лица» робота-гуманоида. Имитировать связки человеческой кожи специалистам удалось с помощью коллагена и эластина.