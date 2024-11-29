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10:49, 29 ноября 2024Из жизни

Неизвестный счастливчик выиграл 24 миллиарда рублей в лотерею

В Великобритании неизвестный выиграл £177 миллионов в лотерею EuroMillions
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Великобритании неизвестный участник лотереи EuroMillions выиграл 177 миллионов фунтов стерлингов (24,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Счастливчик стал мультимиллионером во время розыгрыша, который состоялся во вторник, 26 ноября. Победными номерами стали 07, 11, 25, 31 и 40. Более того, ранее некоторые СМИ опубликовали список номеров с ошибкой, и представителям EuroMillions пришлось выступить с дополнительным обращением по этому поводу.

Джекпот в 177 миллионов фунтов стерлингов стал третьим по величине за всю историю лотерей в Великобритании. Получив приз, победитель имеет право сохранить анонимность. «Какой замечательный выигрыш прямо перед Рождеством. Мы с нетерпением ждем, когда выплатим его», — заявил представитель лотереи.

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