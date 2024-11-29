Неизвестный счастливчик выиграл 24 миллиарда рублей в лотерею

В Великобритании неизвестный выиграл £177 миллионов в лотерею EuroMillions

В Великобритании неизвестный участник лотереи EuroMillions выиграл 177 миллионов фунтов стерлингов (24,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Счастливчик стал мультимиллионером во время розыгрыша, который состоялся во вторник, 26 ноября. Победными номерами стали 07, 11, 25, 31 и 40. Более того, ранее некоторые СМИ опубликовали список номеров с ошибкой, и представителям EuroMillions пришлось выступить с дополнительным обращением по этому поводу.

Джекпот в 177 миллионов фунтов стерлингов стал третьим по величине за всю историю лотерей в Великобритании. Получив приз, победитель имеет право сохранить анонимность. «Какой замечательный выигрыш прямо перед Рождеством. Мы с нетерпением ждем, когда выплатим его», — заявил представитель лотереи.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. Россиянка купила лотерейный билет, когда отправилась в магазин за медом.

