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05:10, 29 ноября 2024Мир

Посольство на Украине предупредило датчан о риске задержания с применением силы

Посольство в Киеве предупредило датчан о риске задержания с применением силы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Посольство Дании на Украине предупредило своих граждан о возможном задержании с применением грубой силы сотрудниками территориальных центров комплектации. Об этом сообщает «Страна.ua».

Датчан призвали связаться с посольством в случае попыток задержания представителями украинской полиции или военкомата.

Ранее появились сообщения о закрытии посольств Италии, США, Испании и Греции. Дипмиссии сообщили, что делают это из мер предосторожности.

В свою очередь, в МИД Украины заявили, что поддерживают постоянный контакт с иностранными дипмиссиями. В внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что угроза обстрелов настолько же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней с начала конфликта.

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