Посольство на Украине предупредило датчан о риске задержания с применением силы

Посольство в Киеве предупредило датчан о риске задержания с применением силы

Посольство Дании на Украине предупредило своих граждан о возможном задержании с применением грубой силы сотрудниками территориальных центров комплектации. Об этом сообщает «Страна.ua».

Датчан призвали связаться с посольством в случае попыток задержания представителями украинской полиции или военкомата.

Ранее появились сообщения о закрытии посольств Италии, США, Испании и Греции. Дипмиссии сообщили, что делают это из мер предосторожности.

В свою очередь, в МИД Украины заявили, что поддерживают постоянный контакт с иностранными дипмиссиями. В внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что угроза обстрелов настолько же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней с начала конфликта.