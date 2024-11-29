В России доработают проект сверхтяжелой ракеты

«Роскосмос»: проект сверхтяжелой ракеты будет доработан

Утвержденный эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) будет доработан на этапе технического проектирования с учетом современных технологий. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что при разработке ракеты сверхтяжелого класса возникла необходимость внедрить инновационные решения, в том числе новые материалы и двигатели, было решено доработать ранее утвержденный эскизный проект на этапе технического проектирования», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что принято решение о возможном создании для сверхтяжелой ракеты многоразовых боковых ступеней.

Ранее советник генерального директора «Роскосмоса» Олег Горшков на Конгрессе молодых ученых в Сириусе заявил, что полеты российских космонавтов на Луну переносятся из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты.

В мае гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российскую сверхтяжелую ракету планируется создавать на базе перспективного среднетяжелого носителя «Союз-5».

В апреле глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что летные испытания нового носителя в рамках создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный планируется начать в 2033 году.