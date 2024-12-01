Захарова: Киев должен сам принимать решение о территориальных уступках России

Владимира Зеленского предали его хозяева, а их целью была не помощь Украине, а ущерб России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Украина должна самостоятельно определять свои позиции в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках», — оценила Захарова слова американского представителя.

По мнению дипломата, цель Штатов была «не помощь Украине, а ущерб России, и многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же».

Ранее Джейк Салливан также раскрыл план президента США Джо Байдена по Украине. По словам советника главы государства, Белый дом в ближайшие 50 дней сделает все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя.

Несколькими днями ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписание Владимиром Зеленским мирного соглашения с уступками территорий станет политическим концом для него. В свою очередь, корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннет выступил с мнением, что Владимир Зеленский порадует президента России Владимира Путина словами о готовности отказа от территорий в обмен на членство страны в НАТО.