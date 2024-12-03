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11:29, 3 декабря 2024Силовые структуры

Отец отравившихся под Красноярском детей отказался признать экспертизу дихлофоса

В Красноярске отец отравившихся детей отказался признать экспертизу дихлофоса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Shenkov / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске отец отравившихся детей отказался признать экспертизу дихлофоса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мужчина не согласен с результатами экспертизы и не верит, что причиной трагедии стал тот самый аэрозоль. Он добавил, что его жена чувствует себя хорошо.

Ранее ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Срок ограничительной меры там не назвали.

Ранее сообщалось, что многодетному отцу предъявили обвинение по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Он признал свою вину.

Сообщения об отравлении семьи из шести человек, проживающей в поселке Красная Сопка, появились 21 сентября. Врачи не смогли спасти четверых детей, их родители выжили. Экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила из-за попадания в организм инсектицидного средства.

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