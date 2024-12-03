Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ — регулярный чемпионат
12:23, 3 декабря 2024Спорт

РФС захотел пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

Митрофанов: планируем пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский футбольный союз (РФС) захотел пригласить руководство Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на матчи сборной России. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, это запланировано на 2025 год. «Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано», — добавил Митрофанов.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 также пройдет без участия россиян.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина с рекордно крупным счетом обыграла Бруней и разгромила Сирию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

      Осужденного Харви Вайнштейна снова госпитализировали

      Раненый боец СВО оказался вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике

      Раскрыты новые подробности по делу о поставке некачественных бронежилетов Российской армии

      В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию

      Кардиолог раскрыла правила питания для здоровья сердца

      Центробанк ответил на «просьбу Снегурочке» о поддержке курса рубля

      Росгвардия показала уничтожение блиндажа ВСУ в Курской области

      Песков раскрыл смысл диалога Путина с Шольцем

      В Израиле объяснили быстрый провал «перемирия Байдена»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше