РФС захотел пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

Митрофанов: планируем пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

Российский футбольный союз (РФС) захотел пригласить руководство Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на матчи сборной России. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, это запланировано на 2025 год. «Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано», — добавил Митрофанов.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 также пройдет без участия россиян.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина с рекордно крупным счетом обыграла Бруней и разгромила Сирию.