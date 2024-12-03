Верховный суд отказался рассматривать жалобу блогера Варламова

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Ильи Варламова по статусу иноагента

Верховный суд отказался рассматривать жалобу российского блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по статусу иностранного агента. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Варламову Илье Александровичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в сообщении суда.

В конце ноября в отношении Варламова возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, в течении года Варламов дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

До этого сообщалось, что блогеру может грозить до двух лет колонии за игнорирование требований закона об иноагентах.

Блогера неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Кроме того, Варламову назначали штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.

Варламова внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. В Минюсте пояснили, что блогер распространял недостоверную информацию о решениях, принятых публичной властью, а также получал поддержку из иностранных источников.