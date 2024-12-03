Живущая в США блогерша из России раскрыла минус одного из крупнейших американских штатов

Блогерша Андерсон рассказала, что 90 процентов жителей Техаса носят оружие

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в США, раскрыла минус Техаса — одного из крупнейших американских штатов. В подкасте, доступном на ее YouTube-канале, она порассуждала о его небезопасности.

В беседе с блогершей риелтор из Техаса Оксана Богот рассказала, что некоторые жители штата носят с собой оружие. «В смысле некоторые? Там процентов 90 [жителей штата носят с собой оружие]», — заявила Андерсон.

Богот назвала опасной работу агентов по недвижимости и отметила, что риелторы также иногда носят с собой оружие. Она вспомнила, как поздно вечером встретилась с клиентом на объекте, а после встречи с ним узнала, что у него было криминальное прошлое.

Ранее Андерсон высказалась о сложности эмиграции. По ее словам, переезд в чужую страну подойдет не всем.

До этого блогерша раскрыла минусы Лос-Анджелеса. По ее словам, в этом городе очень грязный воздух. Помимо этого, как отмечала Андерсон, после пандемии COVID-19 в городе стало много мусора и появилось много бездомных людей.