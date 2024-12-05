Бывшая президент «Локомотива» оскорбила футболиста за шутку о женщинах

Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала Лунева недоразвитым за шутку о женщине

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оскорбила вратаря московского «Динамо» Андрея Лунева, который пошутил об уровне зарплат в женском футболе. Ее слова приводит Sport24.

Смородская заявила, что не хочет спорить с футболистом, и назвала его недоразвитой личностью. При этом экс-глава команды добавила, что женщины в футболе, действительно, получают меньше мужчин в России.

Ранее Лунев пошутил о предназначении женщины. Российский футболист посчитал, что женщины в футболе не должны зарабатывать наравне с мужчинами. «Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка», — заявил он.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Из-за этого женская отечественная команда пропустила чемпионат Европы.