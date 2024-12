Названы самые распространенные ошибки за новогодним столом

Диетолог Хаар призвала не садиться за праздничный стол с пустым желудком

Диетологи Минди Хаар и Алекс Эвинк назвали самые распространенные ошибки, которые в период новогодних праздников ведут к набору веса. Их слова приводит издание Eat This, Not That.

По мнению специалисток, самая типичная ошибка — это садиться за праздничный стол с пустым желудком. Хаар объяснила, что чувство голода очень часто приводит к перееданию, так как вовремя перестать есть не получается. «Чтобы не набрасываться на еду, я советую перед застольем съесть что-нибудь с содержанием белков и клетчатки, например греческий йогурт с ягодами», — дала совет Эвинк.

Кроме того, Хаар призвала есть медленно. «Мозгу требуется 20 минут, чтобы понять, что желудок полон. Поэтому замедление темпа помогает наесться меньшим объемом пищи», — считает диетолог.

Эванк добавила, что часто к набору веса ведет неправильный внутренний настрой, когда человек каждый день новогодних каникул переедает и думает, что затем начнет худеть в новом году. Диетолог считает, что намного проще и эффективнее не откладывать похудение, а осознанно подходить к праздничным застольям: позволять себе чуть больше в дни, когда запланированы мероприятия, а в остальные — питаться как обычно.

Наконец, Хаар рассказала, что многие незаметно набирают лишние килограммы потому что переоценивают количество сжигаемых в спортзале калорий. По ее словам, на тренировке обычно расходуется 400-500 калорий. «Этот объем очень легко вернуть, особенно за праздничным столом», — заключила диетолог.

