Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:40, 5 декабря 2024Забота о себе

Названы самые распространенные ошибки за новогодним столом

Диетолог Хаар призвала не садиться за праздничный стол с пустым желудком
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: i yunmai / Unsplash

Диетологи Минди Хаар и Алекс Эвинк назвали самые распространенные ошибки, которые в период новогодних праздников ведут к набору веса. Их слова приводит издание Eat This, Not That.

По мнению специалисток, самая типичная ошибка — это садиться за праздничный стол с пустым желудком. Хаар объяснила, что чувство голода очень часто приводит к перееданию, так как вовремя перестать есть не получается. «Чтобы не набрасываться на еду, я советую перед застольем съесть что-нибудь с содержанием белков и клетчатки, например греческий йогурт с ягодами», — дала совет Эвинк.

Кроме того, Хаар призвала есть медленно. «Мозгу требуется 20 минут, чтобы понять, что желудок полон. Поэтому замедление темпа помогает наесться меньшим объемом пищи», — считает диетолог.

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Эванк добавила, что часто к набору веса ведет неправильный внутренний настрой, когда человек каждый день новогодних каникул переедает и думает, что затем начнет худеть в новом году. Диетолог считает, что намного проще и эффективнее не откладывать похудение, а осознанно подходить к праздничным застольям: позволять себе чуть больше в дни, когда запланированы мероприятия, а в остальные — питаться как обычно.

Наконец, Хаар рассказала, что многие незаметно набирают лишние килограммы потому что переоценивают количество сжигаемых в спортзале калорий. По ее словам, на тренировке обычно расходуется 400-500 калорий. «Этот объем очень легко вернуть, особенно за праздничным столом», — заключила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков предупредил о смертельно опасных последствиях переедания. По его словам, острая пища и лишний вес увеличивают риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

      Маленьким квартирам предрекли подорожание

      Раскрыт срок запуска прямых рейсов еще в одну страну Ближнего Востока

      Пленный рассказал о нежелании ВСУ эвакуировать тела военных

      В России учитель избил школьника линейкой и попал на видео

      Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой

      В России раскрыли цель договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Несколько дворов в подмосковном городе залило кипятком

      Семья Невзорова лишилась пентхауса в Санкт-Петербурге

      Европа перенесла запуск ракеты Vega C

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше