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15:16, 5 декабря 2024Спорт

Тренера клуба РПЛ дисквалифицировали за угрозы судье

Главного тренера «Пари НН» Гончаренко дисквалифицировали за угрозы судье
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород» Виктора Гончаренко наказали за инцидент после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит РИА Новости.

В КДК РФС посчитали поведение Гончаренко оскорбительным и учли, что это третье нарушение тренера. «За оскорбительное поведение в адрес лиц официального матча принято решение дисквалифицировать на два матча: один матч реальное исполнение, один — условное», — заявил Григорьянц, добавив, что также был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.

После матча с «Ростовом» Гончаренко угрожал арбитру Яну Бобровскому. «Тебе недолго осталось, не волнуйся», — заявил специалист судье, после чего получил красную карточку.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев. «Пари НН» с 16 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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