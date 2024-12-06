Для часто болеющих россиян планируют ввести ограничения. Что изменится в их жизни?

Минздрав намерен изменить порядок выдачи больничных с 1 сентября

Министерство здравоохранения России хочет с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок выдачи больничных листов, он затронет тех, кто часто болеет. Проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов.

Как следует из приложения к тексту приказа, с 1 сентября будущего года для россиян, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, будет введено ограничение. Листок нетрудоспособности этим гражданам будут выдавать на срок до трех календарных дней, его продление возможно только по решению врачебной комиссии. В соответствии с действующим законодательством, лечащий врач выдает больничный на срок до 15 дней, стоматолог и фельдшер — до 10.

При этом нововведения не будут распространяться на больничные по уходу за членом семьи, медицинскую реабилитацию, случаи с социально значимыми заболеваниями или требующими заместительной почечной терапии.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Минздрав объяснил необходимость изменений

Минздрав России предложил изменить порядок формирования больничного в ноябре. Медиков хотят обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял лист нетрудоспособности четыре раза за полгода.

В ведомстве пояснили, что подобная практика позволит улучшить оказание медицинской помощи трудоспособным гражданам. Полученные данные позволят выявлять заболевания на ранней стадии и проводить профилактику, чтобы сотрудник мог вернуться к работе. Например, это относится к работникам из так называемой группы риска по угрозе развития отдельных заболеваний.

В России предлагали освободить от налога выплаты за больничный

Инициативу предлагали председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и первый замглавы комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Миронов указал, что в 2023 году россиянам выплатили пособия по временной нетрудоспособности на сумму 600 миллиардов рублей, из них пришлось заплатить подоходный налог. В связи с этим СЗРП предложила внести изменения в Налоговый кодекс. По действующим нормам, от уплаты налогов освобождены все государственные пособия, кроме выплат по временной нетрудоспособности.

В пояснительной записке отмечается, что это пособие представляет собой не доход, а компенсацию в случае невозможности работать. Граждане и так не могут получить свой обычный заработок в сложившейся жизненной ситуации, напомнил Ремезков. Правительство, однако, не поддержало законопроект фракции. Там заявили, что концептуально предложение СРЗП усилить соцзащиту различных категорий граждан не вызывает возражений, однако есть нюанс.

«Пособие по временной нетрудоспособности [направлено] на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений), то есть дохода, который по общему правилу подлежит налогообложению, в связи с чем предлагаемое изменение не вполне корректно», — сказано в документе.