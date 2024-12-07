Сирийская оппозиция заняла Пальмиру, повстанцы готовятся окружить Дамаск

Армия Сирии отступила из Пальмиры, древний город захвачен боевиками вооруженной сирийской оппозиции, сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что под контролем повстанцев из проамериканской группировки «Сирийская свободная армия» оказался восток провинции Хомс. Другие оппозиционные формирования заняли город Сукне между Хомсом и Дэйр-эз-Зором, а также район горы Гураб. Последний стратегически важен, поскольку через него проходит прямая дорога на Дамаск.

Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда объединенные силы вооруженной оппозиции начали внезапное наступление на правительственную армию из Идлиба. 27 ноября повстанцы вошли в Алеппо, к 30 ноября второй по величине город Сирии был полностью захвачен. В начале декабря войска Башара Асада отступили из Хамы и Хомса. По последним данным, часть оппозиционных группировок уже готовится к наступлению на Дамаск. Между тем в самой столице начались беспорядки и волнения, сообщается о массовом бегстве солдат правительственной армии.

Как скоро начнется наступление на Дамаск?

Лидер террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани выступил с заявлением, что его бойцы готовятся окружить Дамаск в ближайшее время, передает Al Arabiya.

Министерство обороны Сирии опровергло подготовку боевиков к наступлению на столицу. Однако неправительственный Сирийский наблюдательный центр по правам человека отметил, что власти эвакуировали все юго-западные пригороды Дамаска в радиусе 10 километров, а также базу военной разведки из сельской местности Дамаска, которая находится примерно в 25 километрах от города. Стало известно, что и представительство ООН в Дамаске начало эвакуацию сотрудников.

Тем временем оппозиционные группировки сирийских друзов (этноконфессиональное движение, распространенное в арабских странах, — прим. «Ленты.ру») в провинции Дераа (Даръа) на юге Сирии также сообщили о взятии административного центра под контроль и готовности наступать на Дамаск.

В Дамаске начались волнения, протестующие снесли статую отца Асада

Тем временем в самом Дамаске начались волнения и беспорядки. Толпа протестующих в южном пригороде Джарамана снесла статую бывшего президента Хафеза Асада — отца Башара Асада.

Протестующие сносят статую отца Асада в пригороде Дамаска Скриншот: t.me/RVvoenkor

Al Arabiya сообщает, что среди солдат регулярной армии Сирии началась паника, они массово переодеваются в гражданскую одежду и бегут из страны. В частности, около двух тысяч военнослужащих пересекли границу с Ираком. Официально эти сообщения не подтверждаются.

Башар Асад опроверг свое бегство из Сирии

В арабских СМИ распространились сообщения, что президент Сирии Башар Асад покинул страну. Правительственный самолет действительно вылетел из Дамаска в сторону Ирака около 18:00. Однако в канцелярии Асада заявили, что президент не покидал столицу и «продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности». Между тем газета The Wall Street Journal писала, что семья главы государства на прошлой неделе уехала в Россию.

Россия, США, Иран и Турция отреагировали на ситуацию в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен вмешиваться в ситуацию в Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать армии Сирии всестороннюю помощь. Министр отказался давать прогнозы по развитию событий, но отметил, что РФ вместе с Турцией и Ираном будет предпринимать шаги для того, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации был услышан. Глава МИД Ирана также выступил за переговоры между оппозицией Сирии и правительством Асада.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не имеет территориальных претензий к Сирии и надеется на мирное разрешение конфликта. Он также рассказал, что звонил Асаду и предлагал помощь, но его призыв так и не был услышан.