Президент UFC извинился перед Волковым за отдавших победу Гану судей

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил поражение российского тяжеловеса Александра Волкова в бою с французом Сирилом Ганом на турнире UFC 310. Его слова приводит «Матч ТВ».
Функционер отметил, что считает россиянина победителем. «Вы видели, что случилось после поединка. Вы слышали гул толпы. Я подошел к Волкову после боя и принес извинения», — заявил Уайт.
Ранее Волков прокомментировал решение женщины-судьи Аделаиды Берд отдать победу Гану. Он усомнился в ее компетенции и предположил, что рефери могло больше понравиться тело француза.
Встреча тяжеловесов прошла в ночь на воскресенье, 8 декабря, в Лас-Вегасе. Поединок продлился все три раунда, судьи раздельным решением отдали победу французу.