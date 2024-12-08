Президент UFC извинился перед Волковым за отдавших победу Гану судей

Дэйна Уайт заявил, что извинился перед Волковым за отдавших победу Гану судей

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил поражение российского тяжеловеса Александра Волкова в бою с французом Сирилом Ганом на турнире UFC 310. Его слова приводит «Матч ТВ».

Функционер отметил, что считает россиянина победителем. «Вы видели, что случилось после поединка. Вы слышали гул толпы. Я подошел к Волкову после боя и принес извинения», — заявил Уайт.

Ранее Волков прокомментировал решение женщины-судьи Аделаиды Берд отдать победу Гану. Он усомнился в ее компетенции и предположил, что рефери могло больше понравиться тело француза.

Встреча тяжеловесов прошла в ночь на воскресенье, 8 декабря, в Лас-Вегасе. Поединок продлился все три раунда, судьи раздельным решением отдали победу французу.