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11:16, 9 декабря 2024Мир

В России высказались о желании США привлечь к ответственности помогавших Асаду

Карасин: желание США привлечь к ответственности помогавших Асаду — скандальное
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: SANA / Reuters

Желание США привлечь к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду — скандальное решение, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Такое решение сразу после событий, которые произошли в Сирии, носит как минимум какой-то злопыхательский, скандальный характер. Ситуация еще недостаточно прояснилась, а уже ищут того, кого бы наказать. Соединенные Штаты, видимо, привыкли действовать таким образом», — отреагировал Карасин.

Сенатор убежден, что сначала необходимо разобраться в произошедших в Сирии событиях и только после этого принимать какие-либо решения.

«Хотя лучше было бы обойтись и без них. Но посмотрим, как будут развиваться события. Весь мир следит за развитием событий в Сирии, и пока какого-то чувства успокоения ни у кого нет», — заключил он.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит международные усилия по привлечению к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду.

В свою очередь президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме обратился с призывом привлечь покинувшего свой пост Асада к ответственности.

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