Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

Зарплата курьера в Москве может вырасти к Новому году до 300 тысяч рублей

Зарплата пеших курьеров в Москве может вырасти к Новому году до 300 тысяч рублей, а для доставщиков с водительскими правами — до 400 тысяч. Такой прогноз газете «Коммерсант» дали несколько экономистов.

Утверждается, что в столице России сейчас наблюдается серьезная нехватка кадров — сервисы доставки ищут не менее 15 тысяч человек только на платформе HeadHunter. «В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно "Яндекс", Ozon, "Самокат" довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет», — рассказал глава департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.

При этом издание отмечает, что из-за нехватки курьеров доставка во второй половине декабря может подорожать в полтора-два раза.

Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат

Курьеры в России обогнали по росту зарплат врачей, журналистов и айтишников. С января по ноябрь медианная зарплата курьеров выросла на 15 процентов, до 115,6 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем зарплаты врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысячи рублей) и ИТ-специалистов (так, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тысячи рублей).

По данным сервиса по поиску работы Superjob, средняя заработная плата пешего курьера в Москве за четыре года выросла на 100 процентов, а программиста — на 77 процентов. Помимо повышения зарплаты, потенциальных сотрудников мотивируют гибким графиком с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, бонусами, надбавками и дополнительными социальными гарантиями.

В курьерах увидели угрозу для экономики России

В росте популярности сервисов доставки увидели проблему для экономики России. Об этом в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По словам представителя ведомства, сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов — миллионы здоровых, физических сильных людей, которых не хватает в других секторах экономики. Сейчас в отрасли трудятся полтора миллиона курьеров и порядка полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников доставки.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган объяснил, что быстрый рост зарплат курьеров является побочным эффектом борьбы с незаконной миграцией. «Мы наблюдаем в России дефицит курьеров и прочих неквалифицированных кадров. При этом спрос на курьеров в нашей стране очень большой», — высказал свою точку зрения экономист. Он напомнил, что онлайн-торговля в России продолжает быстро развиваться, в связи с чем все больше россиян предпочитают заказывать товары и продукты в сети, а не покупать их вживую. Коган выразил уверенность: чем жестче власти будут бороться с мигрантами, тем выше будут зарплаты у курьеров.