Футболист Реала Мбаппе заявил, что его не беспокоит скандал с изнасилованием

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сделал заявление о скандале с изнасилованием. Его слова приводит RMC Sport со ссылкой на Canal+.

Футболист заявил, что его не беспокоит ситуация, так как он не делал ничего противозаконного. «Шума много, но у меня всегда было одно и то же намерение — сосредоточиться на своей работе и посмотреть, чем все это закончится», — добавил он.

Ранее стало известно о психологических проблемах Мбаппе после обвинений в изнасиловании. Из-за этого у футболиста возникли сложности с адаптацией в мадридском «Реале».

15 октября Мбаппе стал подозреваемым по делу об изнасиловании в Швеции. Газета Expressen написала, что предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где останавливался Мбаппе. С места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик.