Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города

Руководство группировок, взявших власть в Сирии, приказало боевикам покинуть города. Об этом стало известно источнику Al Hadath, близкому к командованию вооруженной оппозиции.

Там также пояснили, что вскоре группировки развернут в гражданских районах собственные силы безопасности, связанные с «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России), включая полицию и спецназ.

Жители столицы заявили о спокойной обстановке

Между тем, по данным Al Arabiya, многие жители Дамаска отметили, что в настоящее время ситуация в городе спокойная, жизнь начала возвращаться в норму. Многие государственные учреждения возобновили работу.

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Ожидается, что ситуация станет более организованной в ближайшие дни с назначением Мухаммеда аль-Башира главой переходного правительства. Свою должность он будет занимать до 1 марта 2025, когда в Сирии может завершиться переходный период. Он добавил, что намерен сформировать временное правительство страны.

Накануне премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента Башара Асада.

В Кремле собрались анализировать происходящее в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока сложно предугадать, что последует за периодом неопределенности в Сирии.

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«Сейчас, безусловно, время глубокого анализа происходящих событий, и сейчас пока трудно... предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределенности», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии.