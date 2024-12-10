Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 10 декабря 2024Мир

Новые власти Сирии приказали отрядам боевиков покинуть города. Силы оппозиции сформируют там свою полицию

Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ghaith Alsayed / Getty Images

Руководство группировок, взявших власть в Сирии, приказало боевикам покинуть города. Об этом стало известно источнику Al Hadath, близкому к командованию вооруженной оппозиции.

Там также пояснили, что вскоре группировки развернут в гражданских районах собственные силы безопасности, связанные с «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России), включая полицию и спецназ.

Жители столицы заявили о спокойной обстановке

Между тем, по данным Al Arabiya, многие жители Дамаска отметили, что в настоящее время ситуация в городе спокойная, жизнь начала возвращаться в норму. Многие государственные учреждения возобновили работу.

Фото: Shir Torem / Reuters

Ожидается, что ситуация станет более организованной в ближайшие дни с назначением Мухаммеда аль-Башира главой переходного правительства. Свою должность он будет занимать до 1 марта 2025, когда в Сирии может завершиться переходный период. Он добавил, что намерен сформировать временное правительство страны.

Накануне премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента Башара Асада.

В Кремле собрались анализировать происходящее в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока сложно предугадать, что последует за периодом неопределенности в Сирии.

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

«Сейчас, безусловно, время глубокого анализа происходящих событий, и сейчас пока трудно... предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределенности», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник»

      Российские полицейские задержали скрывавшихся более 20 лет бандитов Таганской ОПГ

      В России начнут наказывать добровольцев за преступления против военной службы

      В российском регионе беглый заключенный при задержании выстрелил в голову сотруднику ФСИН

      Жители российского города остались без света

      Командующий КСИР высказался о присутствии иранских военных в Сирии

      В Кремле узнали, что волнует россиян. Там насчитали 10 основных проблем граждан

      Популярная актриса ответила на критику ее внешности без макияжа

      Бывшего ведущего «Би-би-си» приговорили к восьми годам тюрьмы за педофилию

      Президент Литвы признал неэффективность санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше