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15:14, 10 декабря 2024Бывший СССР

«Посмотрим, кто поедет». Перед дворцом президента Грузии появился поезд

Президент Грузии Зурабишвили заявила о стоящем перед ее дворцом поезде
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что перед дворцом Орбелиани в Тбилиси, который является ее официальной резиденцией, появился необычный объект. Так, по словам Зурабишвили, у ее дворца был установлен поезд.

Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет

Саломе Зурабишвилипрезидент Грузии

Каких-либо объяснений о том, чем именно является установленный у президентского дворца объект, от Зурабишвили не последовало.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Поезд у дворца Орбелиани может быть новогодней декорацией

Установленный перед дворцом Орбелиани поезд может быть частью декораций, которые устанавливают городские власти в Тбилиси в связи с приближением новогодних праздников.

Так, несколькими днями ранее мэрия столицы Грузии по ежегодной традиции решила начать установку новогодней елки у здания парламента. Отмечается, что это помешало планам оппозиции.

«Огромная ель имеет искусственную основу и естественные ветви, ее высота примерно равна высоте всего здания, а основание занимает практически всю площадку, где ежедневно собираются протестующие», — рассказали очевидцы.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Зурабишвили предстоит покинуть дворец

Через несколько дней, 14 декабря, в Грузии должны состояться президентские выборы. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря. В связи с этим политик будет вынуждена покинуть дворец Орбелиани, являющийся резиденцией президента страны.

Однако в конце ноября Зурабишвили отказалась складывать полномочия. Свое решение она объяснила тем, что парламент Грузии, по ее мнению, является «нелегитимным». Президент заявила, что ее мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента.

Кроме того, Зурабишвили назвала себя единственным легитимным институтом. «Остается один конституционный легитимный институт. И это я», — заявила она.

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