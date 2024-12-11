Баню назвали опасной для некоторых людей

Гинеколог Денис Банный предупредил, что баня противопоказана пациентам с раком

Гинеколог Денис Банный рассказал, что баня оказывает благоприятное воздействие на организм, но некоторым людям нужно подходить к парным процедурам с осторожностью. Слова эксперта приводят «Известия».

Банный предупредил, что баня противопоказана людям с хроническими болезнями в стадии обострения. Следует воздержаться от ее посещения и при гипертонии, желчнокаменной и мочекаменной болезнях, так как из-за жара может произойти смещение камней. Также врач назвал баню и любые другие тепловые процедуры опасными для пациентов с раком.

С осторожностью следует посещать баню людям с варикозом: тепло усиливает приток крови к ногам, что провоцирует обострение заболевания. Кроме того, противопоказанием считаются беременность, сердечная недостаточность, инфекционные болезни и эпилепсия.

Для комфорта и безопасности Банный посоветовал не посещать парную на полный или голодный желудок, а также после употребления алкоголя. В перерывах между походами в баню необходимо пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о полезных свойствах бани. По словам врача, банные процедуры благотворно сказываются на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой систем за счет испарения воды под высокой температурой.