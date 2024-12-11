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09:59, 11 декабря 2024Экономика

Белоруссия запретила ввоз и продажу российской гречки. В чем причина?

В Белоруссии запретили продажу алтайской гречки из-за долгой варки
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белоруссии запретили ввоз и продажу гречки из России. О данном решении сообщили представители российской компании «Вега-инжиниринг», ссылаясь на реестр «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Госкомитет союзного государства по стандартизации сообщил, что российская крупа якобы не соответствует установленным нормам. В частности, продукт не прошел проверку по техническому регламенту Таможенного союза — указанное на упаковке гречки время варки не совпадает с реальным временем приготовления продукта.

В алтайском предприятии, которое занималось поставками крупы, выясняют все детали наложенного запрета. «Предприятие-производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств», — уточнили в управлении по пищевой промышленности Алтайского края.

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российскую крупу запретили из-за слишком долгой варки

В Госстандарте Белоруссии сообщили, что ввоз и продажу алтайской гречки запретили из-за того, что время приготовления продукта превысило максимальную норму на четыре минуты — вместо положенных 25 минут тестировщики потратили 29 минут на варку. В связи с этим крупа не прошла по характеристикам техрегламент «О безопасности пищевой продукции».

«Из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — заявили в белорусском ведомстве.

Запрет на ввоз и продажу крупы российского производства ООО «Вега-инжиниринг» вступит в силу 11 декабря 2024 года.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России предупредили о падении производства гречки

Снижение цен на гречневую крупу в рознице может стать причиной уменьшения площадей сева в стране, что в итоге закончится упадком производства крупы и ее резким подорожанием на рынке.

В мае 2022 года в среднем гречка стоила до 144,2 рубля за килограмм, однако в начале текущего года стоимость продукта снизилась до 85,9 рубля. Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов пояснил, что снижении цен связано с большим объемом предложения.

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В то же время снижение рентабельности значительно уменьшает мотивацию агрокомплексов заниматься выращиванием культуры, поскольку себестоимость производства неизменно продолжает расти. С каждым годом техника и наемный труд стоят все дороже, так что при нынешних ценах на крупу производители могут даже работать в минус. На фоне этого в ближайшем будущем стоимость гречневой крупы в магазинах начнет быстро расти и достигнет своего пика в 2025 году. По прогнозам главы «АБ-Центра» Алексея Плугова, такими темпами будущая стоимость продукта может быть больше 140 рублей за килограмм.

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