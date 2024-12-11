«Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

Reuters: Трамп напомнил Зеленскому, что требует немедленно прекратить огонь

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом рассказали ему о переменах в политике российского лидера Владимира Путина. Встреча глав государств прошла в Париже, где состоялась церемония открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после реставрации.

Президенты Франции и Украины в разговоре с республиканцем заявили, что «Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году», когда избранный президент США общался с ним.

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

По словам одного из источников агентства Reuters, Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать. Как отмечает агентство, ни американский лидер, ни близкие к нему чиновники, занимающиеся Украиной, «не сообщали о том, как именно они представляют себе решение проблемы войны».

Собеседники агентства указывали, что Макрон использовал встречу для того, чтобы показать Трампу, что европейцы многое сделали для разрешения конфликта и поддержки Киева, поэтому готовы более равномерно распределить с США обязанности по обеспечению безопасности Украины.

Трамп потребовал немедленного прекращения огня на Украине

В ходе встречи Трамп заявил Макрону и Зеленскому, что хочет прекращения огня на Украине. По словам собеседников агентства, лидеры государств не обсуждали конкретные детали разрешения конфликта. Тем не менее встреча дала «первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта».

«Но Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров», — заявили четыре высокопоставленных источника.

Однако отсутствие детального плана со стороны избранного президента США создало растущее чувство неопределенности в Киеве, признался агентству источник в офисе президента Украины, которое усугубилось в связи с успешным наступлением России на фронте.

Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют Трампа в угол Reuters агентство

По словам близких к Трампу источников, политик намерен сначала установить личные контакты со всеми сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях.

Встреча Зеленского с Трампом продлилась 35 минут

Визит Трампа в Париж стал первой поездкой за рубеж и его первой очной встречей с президентом Украины после ноябрьских выборов.

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По данным французских СМИ, Трамп должен был провести переговоры с Макроном. Однако в Париже состоялась встреча и в трехстороннем формате — на переговоры был приглашен Зеленский, хотя, по данным американского Axios, Трамп изначально не планировал подобной встречи. Именно Макрон убедил его в необходимости этого.

По данным источника издания, в последние дни французский президент работал над этим вопросом. Решение провести переговоры было принято незадолго до их начала.