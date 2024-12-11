В России заявили, что Киев готовится сдать пять городов в ДНР. Среди них — «ключи к Донбассу»

Рогов заявил о приказе Киева готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР

Украинские власти дали приказ подготовить общественность к грядущей сдаче пяти городов в Донецкой народной республике (ДНР). Среди них три населенных пункта, обладающие исключительной стратегической важностью, — Покровск, Торецк и Часов Яр, которые назвали «ключами к Донбассу». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Режим Зеленского через подконтрольные СМИ отдал приказ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов и по сути их освобождению русской армией. Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград Владимир Рогов председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета

По его словам, украинским СМИ дали указания по проведению информационно-пропагандистской кампании, которая призвана снизить значимость перечисленных городов в глазах населения. Для этого указанные населенные пункты будут намеренно упоминать в негативном свете, дабы показать украинским гражданам их «бесполезность» для военной стратегии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В России объяснили, как после взятия Курахово откроется дорога к Торецку и Часову Яру

Бои за Курахово во многом являются решающими, поскольку другие направления для ВСУ уже перекрыты. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, как после освобождения этого города российским бойцам откроется путь к полному освобождению ДНР.

Курахово — один из основных укрепрайонов, после него все может посыпаться по цепочке Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

По его словам, после Курахово российские бойцы смогут легко зайти в тыл противника и освободить Часов Яр и Торецк. Переход этих городов под контроль армии России приведет к окончательному разрушению линии обороны ВСУ в ДНР. «И остаются еще два города. Это Славянск и Краматорск. Все это — основная линия обороны противника, потому так важно для наших военных взятие Курахово», — сделал акцент Дандыкин.

К настоящему моменту российские солдаты серьезно продвинулись на пути к освобождению Курахово. Так, бойцы 5-й бригады 51-й армии Южного военного округа Вооруженных сил (ВС) России водрузили российский триколор на самом высоком здании в городе, продемонстрировав противнику военное превосходство.

На Западе заявили, что взятие ВС России Покровска решит судьбу Донбасса

Итог стремительного продвижения российских войск к Покровску может определить судьбу всего Донбасса. Об этом заявил журналист Дэвид Экс в материале для Forbes.

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«Если российские военные намерены окружить и отрезать Покровск, а не напрямую атаковать его — а есть достаточно доказательств, что такова тактика, — недавнее наступление имеет ключевое значение. Следующим логичным шагом было бы расширение выступа путем захвата Новотроицкого и, южнее, Украинки», — высказал он свои предположения.

При этом журналист убежден, что именно сражение за Покровск и последующая победа России станут кульминацией боевых действий в текущем году. Он не исключил, что этот факт, а также ослабление политических позиций Киева после избрания в США Дональда Трампа сыграют против Украины в текущем конфликте.