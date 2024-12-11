Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:25, 11 декабря 2024Экономика

В российском городе две машины провалились в разрытую коммунальщиками яму

В Воронеже две машины угодили в яму, оставленную коммунальщиками
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа»

В Воронеже два автомобиля угодил в разрытую коммунальщиками яму. О произошедшем пишет Telegram-канал «Типичный Воронеж».

Ситуация произошла на проспекте Патриотов, где, согласно информации канала, с 10 декабря проводились работы по замене труб. ов был огорожен сигнальной лентой. По предварительной информации, подрядчики повредили канализационный коллектор в месте пересечения труб, и грунт по краям рва постепенно просел. В результате машины провалились в выбоину. На месте работают специалисты водоканала, проблем с подачей ресурса нет.

Ранее в оставленный коммунальщиками котлован упал житель Новосибирска. Ночью его обнаружил прохожий — из ямы раздавались истошные крики. В октябре в другом российском регионе, Челябинской области, девочка провалилась в неплотно закрытый колодец. Из люка ребенка вызволяла мама. Падение обошлось без серьезных травм. В ноябре во Владимирской области в выкопанную коммунальщиками траншею угодил подросток. Катаясь на велосипеде, мальчик ее не заметил ее — яма ничем не была огорожена.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Заполненный пассажирский автобус столкнулся с большегрузом на российской трассе

      Раскрыта стоимость новогодних елок российских звезд

      Конгресс США сократит количество заказанных F-35

      В Харьковской области рассказали о ситуации в Волчанске

      Баню назвали опасной для некоторых людей

      Образ 56-летнего Дэниела Крейга на новых фото оценили фразой «кризис среднего возраста»

      В российском городе две машины провалились в разрытую коммунальщиками яму

      Назван район Москвы с подорожавшими в 1,5 раза новостройками

      Водитель сбил российского школьника, посадил в автобус и отвез на уроки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше