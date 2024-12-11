В российском городе две машины провалились в разрытую коммунальщиками яму

В Воронеже две машины угодили в яму, оставленную коммунальщиками

В Воронеже два автомобиля угодил в разрытую коммунальщиками яму. О произошедшем пишет Telegram-канал «Типичный Воронеж».

Ситуация произошла на проспекте Патриотов, где, согласно информации канала, с 10 декабря проводились работы по замене труб. ов был огорожен сигнальной лентой. По предварительной информации, подрядчики повредили канализационный коллектор в месте пересечения труб, и грунт по краям рва постепенно просел. В результате машины провалились в выбоину. На месте работают специалисты водоканала, проблем с подачей ресурса нет.

Ранее в оставленный коммунальщиками котлован упал житель Новосибирска. Ночью его обнаружил прохожий — из ямы раздавались истошные крики. В октябре в другом российском регионе, Челябинской области, девочка провалилась в неплотно закрытый колодец. Из люка ребенка вызволяла мама. Падение обошлось без серьезных травм. В ноябре во Владимирской области в выкопанную коммунальщиками траншею угодил подросток. Катаясь на велосипеде, мальчик ее не заметил ее — яма ничем не была огорожена.