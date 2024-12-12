Экс-участница «Фабрики звезд» захотела продать крестик Пугачевой за миллион рублей

Экс-участница «Фабрики звезд» Вержак продаст крестик Пугачевой за миллион рублей

Экс-участница «Фабрики звезд 5» Аксинья Вержак захотела продать крестик, который принадлежал певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает Mash.

Речь идет о золотом крестике с топазами, который Вержак получила от Пугачевой в 2004 году. Тогда артистка приехала на проект со множеством подарков для участников, и помимо крестика Вержак досталась кофта люксового бренда Calvin Klein и юбка в стиле милитари.

Известно, что Вержак пытается продать крестик Пугачевой за миллион рублей. Сейчас бывшая участница шоу работает стилистом и парфюмером в Светлогорске Калининградской области.

В ноябре россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей о Пугачевой за 300 тысяч рублей.