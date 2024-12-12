Главного тренера Краснодара дисквалифицировали на два матча РПЛ

Главного тренера «Краснодара» Мусаева дисквалифицировали на два матча РПЛ

Главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева наказали за споры судьей в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит РИА Новости.

Григорьянц отметил, что Мусаев использовал ненормативную лексику по отношению к официальному лицу матча. «В связи с этим КДК принял решение дисквалифицировать его на два матча, один из которых — условно. Также Мусаев оштрафован на 100 тысяч рублей», — заявил он.

Матч с «Локомотивом» 8 декабря завершился нулевой ничьей. В концовке встречи Мусаев получил красную карточку после того, как выразил несогласие с решением главного арбитра Василия Казарцева о неназначении пенальти в ворота железнодорожников.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на первой строчке турнирной таблицы, имея в активе 39 очков. 19-й тур РПЛ пройдет после зимней паузы, в марте 2025-го.