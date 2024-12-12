Мать подростка, рассорившего Кадырова и Бастрыкина, обратилась к главе СК. Что она потребовала?

Мать 14-летнего подростка Муслима Мурдиева, ставшего причиной конфликта между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Александром Бастрыкиным, обратилась к председателю Следственного комитета. Она потребовала провести честное расследование по делу ее сына.

В частности, она сообщила, что в СК с ее стороны и защиты Муслима были поданы более 700 ходатайств, заявлений и жалоб, но ни одно из них не было удовлетворено.

Кроме того, она несколько раз запрашивала кадры с камер видеонаблюдения ТЦ «Авиапарк» и «Ходынское поле», где произошел инцидент, ставший причиной уголовного дела. Ей ответили, что эти видео есть у следствия, но при ознакомлении с материалами дела записи не нашли. Мать подростка утверждает, что следователь умышленно убрала их ради фальсификации.

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Также она заявила, что провела фоноскопическое исследование видео драки сына с другим подростком, которое установило, что Муслиму угрожали ножом — это слышно на видео дважды. Но по этим угрозам никакого следствия не проводилось.

Кадыров заявил, что Бастрыкин и глава МВД находятся «не на своих местах»

В начале декабря Рамзан Кадыров заявил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Так он прокомментировал дело Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле» в Москве.

Кадыров настаивает, что Мурдиев пытался защитить своего знакомого, а видео интерпретировано сторонами обвинения некорректно. Он добавил, что власти Чечни и правозащитники давно занимают делом Мурдиева, и выразил уверенность, что тот вскоре будет освобожден.

В СК на это ответили тем, что опубликовали видеозапись драки. В ролик вошли несколько эпизодов с избиением людей. В первом из них можно увидеть, как два подростка дерутся между собой. Один из присутствующих призывает ребят «успокоиться», а оператор тем временем обращается к участнику потасовки по имени Муслим и призывает его сломать второму человеку ногу или палец и «кинуть его». «Муслим, кинь его! Муслим! Кинь!» — слышится закадровый голос автора ролика.

По утверждению СК, пятеро подростков провоцировали конфликт со случайными прохожими и затевали драку. По данным следователей, в прошлом сентябре они напали на одного взрослого и семерых несовершеннолетних. Дело расследуется по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

В СПЧ назвали критику Кадырова странной, депутаты ему советовали извиниться

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала странной критику Кадырова в адрес Бастрыкина. Она допустила, что в деле несовершеннолетнего могли быть нарушения, но указала, что «странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах — нередкое явление».

Меркачева припомнила дело сбежавшей от родственников и затем пропавшей девушки Седы Сулеймановой, а также нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, о расследовании по которому ничего неизвестно.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Муниципальные депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни извиниться перед Бастрыкиным. «Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного комитета РФ. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его», — написал Кусмаков. В разговоре с «Лентой.ру» они объяснили, что Кадыров, который «обычно всех просит извиниться за любое сказанное слово», в этой ситуации сказал лишнее.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Кадырова. «Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку», — сказал он.