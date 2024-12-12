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12:02, 12 декабря 2024Спорт

Расследование дела Мбаппе об изнасиловании закрыли

Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу Килиана Мбаппе об изнасиловании
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Zaitsev / Globallookpress.com

Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу французского футболиста «Реала» Килиана Мбаппе об изнасиловании. Об этом сообщается на сайте госоргана.

Решение было принято из-за отсутствия доказательств. Отмечается, что указанное лицо не уведомлялось о подозрении в совершении преступления.

Ранее стало известно о психологических проблемах Мбаппе после обвинений в изнасиловании. Из-за этого у футболиста возникли сложности с адаптацией в мадридском «Реале».

В октября Мбаппе заподозрили в изнасиловании в Швеции. Газета Expressen написала, что предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где останавливался нападающий. С места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик.

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