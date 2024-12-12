Расследование дела Мбаппе об изнасиловании закрыли

Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу Килиана Мбаппе об изнасиловании

Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу французского футболиста «Реала» Килиана Мбаппе об изнасиловании. Об этом сообщается на сайте госоргана.

Решение было принято из-за отсутствия доказательств. Отмечается, что указанное лицо не уведомлялось о подозрении в совершении преступления.

Ранее стало известно о психологических проблемах Мбаппе после обвинений в изнасиловании. Из-за этого у футболиста возникли сложности с адаптацией в мадридском «Реале».

В октября Мбаппе заподозрили в изнасиловании в Швеции. Газета Expressen написала, что предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где останавливался нападающий. С места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик.