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15:40, 12 декабря 2024Моя страна

В России нашли уникальное захоронение всадника с украшениями из серебра и золота

В горах Крыма нашли уникальное захоронение всадника с украшениями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

На месте древнего городища Мелек в горах Крыма найдено уникальное захоронение всадника с украшениями из драгоценных металлов. Об этом сообщил директор заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев в беседе с KP.RU.

Находка была сделана на развалинах стен городища. Зайцев указал, что в основном все украшения из золота и серебра остались на поясном ремне. Над могилой VII века нашей эры не оказалось характерной насыпи. В связи с этим он высказал предположение, что мужчину похоронили в спешке или же его тело спрятали.

Ученый отметил, что среди драгоценностей были найдены пластины с изображением парящих птиц. «И они не золотые, а бронзовые, но покрыты золотой фольгой, так что эффектно выглядят», — пояснил специалист. Археологи также нашли узду и детали серебряного пояса.

По словам Зайцева, еще до начала V века нашей эры в Мелеке активно жили люди. В основном это были кочевники, шедшие с запада на восток Крыма. На сегодняшний день городище включено в реестр объектов культурного наследия.

Ранее в крымском могильнике Алмалык-дере исследовали уникальный клад с золотыми и серебряными украшениями богатых женщин V-VI веков. Тем временем в одном из могильников в Адыгее отыскали «редчайшее сокровище» — древнейшие тюбетейки, которые остались в сохранности сквозь века.

В начале осени под Калининградом неожиданно нашли захоронение легендарного рыцаря Средневековья — Гюнтера фон Хоэнштайна. Он жил с 1310 по 1380 год. Гюнтер фон Хоэнштайн отличился тем, что спас императора Карла IV из плена польского короля Казимира III и помог достичь перемирий со многими землями.

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