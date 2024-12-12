Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 12 декабря 2024Забота о себе

Женщин призвали спать больше мужчин

Врач Патрик Флинн: женщинам нужно спать больше, чем мужчинам
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitry Ganin / Unsplash

Доктор Патрик Флинн рассказал, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. Необходимость долгого сна врач объяснил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Флинн объяснил, что женщинам необходим более длительный сон из-за гормональных особенностей и отличий в работе надпочечников, которые вырабатывают некоторые гормоны. По его словам, мужчинам достаточно спать семь-восемь часов, а некоторые обходятся и шестичасовым сном. Женщинам же требуется от восьми до десяти часов непрерывного сна.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

«Дело в гормональных резервах. (…) У мужчин надпочечники могут производить около 2-3 процентов гормонов, а остальное приходится на яички. Они работают вне зависимости от того, спите вы или нет», — отметил врач. У женщин же эти гормоны вырабатывают только надпочечники, причем для их работы необходим сон — поэтому женщинам необходимо спать больше, пояснил врач.

Ранее сомнолог София Черкасова назвала порядок действий при бессоннице. По ее словам, если проблемы со сном возникли недавно, наладить режим помогут простые средства, такие как отказ от кофеина во второй половине дня и соблюдение режима.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дубае при участии России прошла встреча «ядерной пятерки». Что обсудили страны за закрытыми дверями?

      В России отложили кредитные каникулы для малого бизнеса

      В ДНР назвали взятие Курахово вопросом нескольких дней

      В Сирии курдские формирования сбили американский беспилотник

      Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию

      Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

      Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен от Зеленского

      Жители Грозного сообщили о взрыве

      Двухлетний мальчик нашел дома пистолет и выстрелил в мать

      Палата представителей США одобрила оборонный бюджет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше