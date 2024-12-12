Женщин призвали спать больше мужчин

Врач Патрик Флинн: женщинам нужно спать больше, чем мужчинам

Доктор Патрик Флинн рассказал, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. Необходимость долгого сна врач объяснил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Флинн объяснил, что женщинам необходим более длительный сон из-за гормональных особенностей и отличий в работе надпочечников, которые вырабатывают некоторые гормоны. По его словам, мужчинам достаточно спать семь-восемь часов, а некоторые обходятся и шестичасовым сном. Женщинам же требуется от восьми до десяти часов непрерывного сна.

«Дело в гормональных резервах. (…) У мужчин надпочечники могут производить около 2-3 процентов гормонов, а остальное приходится на яички. Они работают вне зависимости от того, спите вы или нет», — отметил врач. У женщин же эти гормоны вырабатывают только надпочечники, причем для их работы необходим сон — поэтому женщинам необходимо спать больше, пояснил врач.

Ранее сомнолог София Черкасова назвала порядок действий при бессоннице. По ее словам, если проблемы со сном возникли недавно, наладить режим помогут простые средства, такие как отказ от кофеина во второй половине дня и соблюдение режима.