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09:11, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о самых странных запросах подписчиков

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Only Stans / Youtube

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Стеф Ландорова раскрыла самые странные запросы подписчиков. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans, запись доступна на YouTube.

Ландорова рассказала, что однажды в социальной сети TikTok завирусилось видео, на котором она мультяшным голосом произносит слово Пикачу. После этого, по ее словам, подписчики на OnlyFans часто стали отправлять ей запросы с просьбой повторить то же самое на видео и сопроводить это каким-то откровенным действием. Модель добавила, что за выполнение одного такого запроса она зарабатывает от 50 до 500 долларов.

Ранее модель OnlyFans Мия Хаффман также рассказала о самом необычном запросе подписчика. По ее словам, фанат попросил ее записать видео с бутылкой.

До этого популярная модель OnlyFans Стеф Ми назвала еще один необычный запрос пользователей платформы. Ми рассказала, что в прошлом году ей поступило странное предложение: поклонник попросил ее прислать банку с водой, в которой она мылась. Она отметила, что отказалась выполнять этот запрос.

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