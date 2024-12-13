Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

Shot: сбитый в Ленобласти разведывательный дрон могли запустить из Финляндии

Разведывательный беспилотник, сбитый в Ленинградской области в районе распределительного комплекса одной из нефтяных компаний, мог быть запущен с территории Финляндии. Такие данные приводит Shot.

Все произошло накануне вечером. Беспилотник был замечен средствами противовоздушной обороны неподалеку от порта, где производится отгрузка нефтепродуктов. Предположительно, он вел съемку комплекса. Дрон сбили, обломки упали в воду. По некоторым сведениям, это был беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-Яга» или Mavic 3 Pro. У обоих при увеличении мощности аккумуляторов радиус полета достигает примерно 35 километров. На данный момент версий, откуда мог быть запущен дрон-разведчик, три: страна-член НАТО Финляндия, Россия и акватория Финского залива.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев также поделился соображениями по поводу места запуска. В беседе с aif.ru эксперт уточнил, что речь идет о разведывательном беспилотном комплексе мультироторного типа. Такие дроны являются комплексами небольшого радиуса применения, так что конкретный БПЛА комплекс мог быть запущен в непосредственной близости от важного промышленного объекта.

Если бы он летел через границу, то был бы обнаружен системами контроля и уничтожен. В данной ситуации можно говорить о запуске этого дрона с берега Финского залива Максим Кондратьев основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии

ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге БПЛА со взрывчаткой

18 января Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге беспилотником, который был начинен тремя килограммами взрывчатки. Предполагаемую цель дрона тогда называл источник Shot. Рухнувшее устройство относилось к дрону самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем. Инфраструктура порта не получила повреждений, в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.

Позднее совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») Михаил Скигин заявил, что российские средства ПВО предотвратили «чудовищную катастрофу», уничтожив дрон. По его словам, результатом атаки могли бы быть человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике.

В марте беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

В начале марта на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга упал беспилотник, он врезался в один из жилых домов. По словам очевидцев, дрон летел со стороны Ладожского озера в сторону поселка Углово.

БПЛА также видели, когда он пролетел над Ржевским полигоном. Жители рассказывали, что слышали громкий звук. Затем беспилотник долетел до пятиэтажки на Пискаревском проспекте и врезался в нее. Возможной целью, как сообщалось, могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке Петербурга, до которой от места падения менее километра.

Тогда публиковались данные, согласно которым ВСУ предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.