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15:07, 14 декабря 2024Россия

В Минздраве оценили предложение запретить скидки на алкоголь

Мурашко заявил, что запрет скидок на алкоголь поможет снизить его потребление
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriiii / Shutterstock / Fotodom  

В Минздраве оценили предложение запретить скидки на алкоголь. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, такая мера поможет снизить его потребление, передает ТАСС.

«Тарифная политика всегда влияет на потребление [алкоголя]. Для снижения необходим комплекс мер, это [запрет на скидки] одна из таких мер, почему нет. Может рассматриваться», — заявил Мурашко.

Ранее кабмин поручил ведомствам подготовить предложения о запрете скидок на алкоголь в розничной торговле. Исполнителями назначены Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз. Им необходимо провести анализ до середины апреля 2025 года.

Кроме того, с 1 января 2025 года Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в связи с ростом акцизов.

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